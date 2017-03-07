В Керчи разгорается новый политический скандал

В последнее время Керчь становится эпицентром различного рода скандалов, обсуждений и громких увольнений. В этот раз яблоком раздора стали события «Крымской весны».

Так, в феврале 2017 года руководитель керченского регионального отделения № 1 Антикоррупционого Бюро Республики Крым Степан Глухов подал депутатам местного городского совета на подпись документ, в котором утверждается, что «с конца января 2014 года общественная группа во главе с выбранным лидером Глуховым С.В. активно принимала участие в подготовке перехода Крыма в состав РФ». К документу прилагался и список участвующих лиц.

Данную петицию подписали следующие депутаты горсовета: Кискин Александр, Петренко Геннадий, Ходько Сергей и Чепурной Евгений.

Однако в подлинности содержания документа засомневался депутат Артём Мирохин.

«Подпись свою я не поставил, так как, вспоминая события января 2014 года, вспомнил, что гражданина Глухова и близко не было в круговороте событий. Да, он участвовал в событиях, но уже в финальной стадии, после референдума, когда все уже состоялось», — отметил депутат Мирохин в комментарии KerchINFO.com.

Своими сомнениями Мирохин поделился с другими депутатами, которые в итоге отозвали свои подписи.

«Постоять на митинге рядом с Константином Ермановым, а потом приписать себе участие в организации — это верх гнусности и цинизма!», — пишет на своей странице в соцсети Артем Анатольевич.

Степан Глухов, в свою очередь, заявляет, что сам Артём Мирохин появился в финале «Крымской весны 2014».

«Под финал «Крымской весны 2014» появился Артём Мирохин, и в доказательство этому есть видеоматериалы. Мы его не трогали, пока он не стал нас обвинять», — рассказывает KerchINFO.com Глухов.

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Степан Глухов не спорит с тем, что Ерманов является лидером тех событий, однако у него ничего не получилось бы без поддержки керчан.

«Неужели Константин Ерманов смог бы закрепить флаг (российский, — прим. ред.) на флагштоке и поднять его без жителей Керчи? Был бы один человек, которого бы спецслужбы сразу убрали. Тот митинг подняли молодые люди, которые сейчас состоят в рядах парни «Коммунисты России»: Кляшторный Андрей, Анатолий Беленко и другие. Константин Ерманов тогда перехватил митинг и повёл людей вешать флаг. Ведь у него не было возможности собрать людей самостоятельно – он не керчанин. А историю в нашем городе творили керчане», — сообщил Степан Васильевич.

Основная цель и задача письма, из-за которого начались споры, по словам Степана Глухова – награждение и признание заслуг людей, которые действительно участвовали в тех событиях.

Артём Мирохин уверен в том, что награждать Глухова не за что. «Там был Константин Ерманов, Виктор Сажин, Сергей Микота и Леонид Гляделов, — это лидеры тех событий. А Степана Глухова там не было. Он манипулирует этими фактами, называя настоящие имена», — убеждён депутат.

На данном этапе конфликт не выходит за рамки социальных сетей. Однако, учитывая жесткие и непоколебимые позиции каждого из оппонентов, не исключено, что перепалками в сети это не закончится.

Важно отметить, что события тех дней – уже история. Быть может, есть смысл «зарыть топор войны» и трудиться на благо будущего?



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