В Керчи разрушили памятную доску

Ночью неизвестные повредили памятную доску. Объект был установлен в память о участнике сопротивления фашистскому режиму. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Вандалами была частично повреждена памятная доска, установленная в память малолетнего узника фашизма Рефата Келямова – участника сопротивления фашистскому режиму», — говорится в сообщении.

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Вопрос о необходимости решения данного вопроса поднял заместитель главы администрации Дилявером Мельгазиевым в ходе аппаратного совещания.

Было принято решение о демонтаже доски и её восстановлении в ближайшее время.