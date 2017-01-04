УМВД России по г. Керчи разыскивается без вести пропавший Глазков Василий Леонидович, 1949 года рождения, который 25 декабря 2016 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Мужчина страдает потерей памяти, злоупотребляет спиртным.

Приметы: на вид около 70 лет, славянской внешности, худощавого телосложения, рост 170-175 см, волосы седые.

Особые приметы: на голове имеются лобные залысины, с правой стороны на голове пигментное пятно по ширине 1 см по длине 3 см., носит усы.

Был одет: куртка и штаны камуфляжные, шапка светлая вязаная, жилетка вязаная, сапоги резиновые камуфляжные.

Граждан, имеющих сведения о месте нахождения разыскиваемого просим обратиться в отдел уголовного розыска УМВД России по г. Керчи по адресу: г. Керчь, ул. Ленина д. 8 каб.42 или позвонить по телефонам: (36561) 78119, +89787010953 или 102.

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