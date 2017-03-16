В Керчи рейд по детсадам: проверяют продукты питания

Керченский общественный контроль проверил качество питания в местных детских садах. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы организации.

Общественной комиссией в Керчи был проведён рейд по детским садам. Проверка прошла по следующим учреждениям: МБОУ г. Керчи «ШколаNo2», организатор питания ИП Полтавцева О.А., МБДОУ «Детский сад комбинированного вида No28 «Орленок», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида No11 «Ручеек»

В ходе мероприятия был осуществлён анализ необходимой документации, которая сопровождает продовольственное сырье, соблюдения условий и сроков хранения пищевой продукции, выполнения требований, предъявляемых к детскому меню, ассортименту продуктов питания, предназначенных для детей.

Комиссия взяла пробы основных продуктов питания для дальнейшего изучения их в лаборатории.

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Следует отметить, в одном из садиков был обнаружен творог 9%, производитель ООО «Нормолторг», РФ, Московская обл., при отборе которого ранее выявлены факты фальсификации растительными жирами. Продукт незамедлительно был изъят из оборота, о чем составлен соответствующий акт.

Если по результатам лабораторных исследований будут установлены факты фальсификации молочной продукции, Объединением будут направлены обращения в контрольно-надзорные органы для привлечения к ответственности виновных лиц, а также проведения мероприятий по недопущению использования в питании детей фальсифицированной продукции.

В организации отмечают, что общественный контроль в республике продолжается.



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