В Керчи, ремонтируя трассу, повредили газовую трубу

В ходе выполнения ремонтных работ трассы федерального значения дорожные службы повредили газовую трубу в районе улицы Кулакова (Капканы). Об этом сообщил глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев на своей странице в соцсети.

Около 8 утра была повреждена газовая труба в районе улицы Кулакова, посёлка «Капканы». На место выехали руководители «Крымгазсети».

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«На объект выехали работники, а также руководство Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства предприятия «Крымгазсети». Ведутся ремонтно-восстановительные работы», — отмечает председатель.

По словам Владимира Подлипенцева, в течение дня поврежденная газовая труба будет восстановлена.



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