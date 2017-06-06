В Керчи ремонтируют дорогу к ГАИ

В Керчи проходит ремонт одной из центральных улиц города. Работы продолжаются несколько дней.
По улице Шлагбаумская продолжается ремонт дорожного покрытия.
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Несколько дней назад были проведены подготовительные работы. Сегодня же работники приступили к асфальтированию данного промежутка дороги.
Следует отметить, что ремонтные работы на проезжей части не создают пробок на дорогах, несмотря на то, что вблизи находится загруженный перекрёсток.
Напомним, 1 июня на остановке «Дружба» приступили к ремонту дорожного покрытия.
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