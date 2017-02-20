В Керчи ремонтируют дорогу на переправу

В Керчи ремонтируют дорогу на переправу
Февраль 20 11:29 2017

В районе Керченской паромной переправы ремонтируют дорогу. Об этом сообщает глава горсовета Керчи Лариса Щербула на своей странице в соцсети.

Глава городского совета совершила выезд на переправу, где проинспектировала процесс ремонта проезжей части.

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«Совершила выезд на паромную переправу. На выходных потеплело. И сразу же служба автодорог приступила к работам. В воскресенье выполнялся текущий ремонт дорожного полотна в районе Керченской паромной переправы», — пишет Лариса Щербула.

Отметим, что большое количество дорог в Керчи нуждается в срочном ремонте. Многие участки дорожного покрытия выглядят, словно после «бомбежки». В большинстве случаев даже не спасают латки.



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