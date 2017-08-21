В Керчи ремонтируют спортивную площадку на набережной

Спортивная площадка на набережной преобразится. Ремонтные работы завершатся ко Дню города. Об этом в комментарии редакции KerchINFO.com рассказал заместитель главы администрации Керчи Евгений Адаменко.На данный период на баскетбольной площадке парка культуры и отдыха, которая расположена на городской набережной, осуществляются работы по укладке нового асфальтного покрытия. Работами занимается подрядчик, стоящий трассу «Таврида» — АО «ВАД».

На площадке будет постелено многофункциональное, трехслойное покрытие.

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Новое поле будет волейбольно-баскетбольным. Планируется установка современных пластиковых щитов и стоек для игры в волейбол. Сетка будет находиться у администрации парка, где спортсмены смогут брать ее в любое время.

Также вблизи поля планируется оборудование порядка 10 уличных тренажеров, а существующих комплекс будет отремонтирован, аварийные конструкции, в свою очередь, демонтируют.

Также на объекте появятся комфортабельные лавочки, урны и уличное освещение.

Открытие новой площадки будет приурочено ко Дню города.

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