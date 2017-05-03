В Керчи реставрируют еще одну спортплощадку

В Керчи реконструируют спортивную площадку по улице Юных Ленинцев. Об этой площадке говорилось уже давно, жители района не раз просили администрацию отремонтировать ее.

И вот, сейчас, активно идут работы по реконструкции. Как отметил глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН, до 9-10 мая работы по восстановлению завершатся.

В данный момент рабочие выравнивают покрытие, а также приваривают сетку вокруг площадки. Кроме того, красятся стойки.

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Напомним, 29 апрея в микрорайоне Верхний Солнечный была открыта отреставрированная спортивная площадка. На торжественном открытии присутствовали представители властей города, а также футбольного клуба «Океан».

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