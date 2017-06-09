В Керчи ровняют дорогу на оптовый рынок

Дорога к оптовому рынку Керчи дождалась-таки своей очереди на ремонт. Сейчас там трудятся рабочие, срезая участки дорожного полотна.

Движение на участке ограничено, стоят предупреждающие знаки. Важно отметить, что это как раз тот участок дороги, который обещал сделать еще экс-глава администрации Керчи Сергей ПИСАРЕВ.

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Напомним, ранее редакция KerchINFO.com писала о том, что дорога на «Дружбе» также дождалась ямочного ремонта. По той же технологии что и там, рабочие срезают сейчас «убитые» участки дорожного покрытия, и впоследствии будут закрывать их латками.

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