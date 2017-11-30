В Керчи рухнула часть одного из корпусов КГМТУ

Сегодня ночью, в Аршинцево, на улице Орджоникидзе рухнула часть административного здания КГМТУ. Сейчас принимаются меры по ограждению места обрушения. На место случившегося направлены сотрудники МЧС.

Как удалось выяснить журналистам КерчьИНФО здание находится на балансе Керченского государственного морского технологического университета.

Около недели назад городские власти отправили в институт письмо-уведомление, в котором указали на крайне аварийное состояние здание, а также порекомендовали руководству учебного заведения принять меры по предотвращению его обрушения, чтобы обезопасить людей. Такой вывод был сделан после визуального осмотра здания специалистами Управления ЖКХ Керчи.

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Дальше руководители института должны были докладывать вышестоящему руководству, проходить процедуру по признанию аварийности здания и т.д.

Как рассказали сотрудники университета, вопрос с этим зданием обсуждали ещё три года назад – тогда нужно было собрать множество бумаг (для принятия решения по сносу) и отправить их в Москву (поскольку здание – в федеральной собственности).

Сейчас городской администрацией совместно с институтом предпринимаются дальнейшие меры – на месте работают сотрудники МЧС, здание собираются ограждать. Окончательные решения по демонтажу или не демонтажу здания – должны принимать руководители учебного заведения.



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