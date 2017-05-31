В Керчи с размахом пройдет крымский рэп-фестиваль

В диско-холле «Камелот» состоится крымский рэп-фестиваль «Summer RapProm». Зрителей и слушателей ждут новые песни и хиты именитых исполнителей полуострова.

Уже стали известны участники фестиваля: Стая фам, Felton, Drugan, South Subway,rikweezy#, RC, Aink, Numbeooone, Гетто Мрачный, Ваня Триган, Эльбро, Ю.Б.К., Негодяй.

Судьями фестиваля станут: Андрей ЧЕКИРОВ (Сила Твердого Слова), Religo, Вальтер Гросс, Илья ГРИГОРЕНКО (The Flying Inn), Евгений ЗОТОВ (White Noise), Панкратов (соратник хьюстон), Паша ОЧЕРЕТЬКО (paintshop), Bishop.

Ведущие фестиваля – Пес, Андрей Spark (формация Стаяфам).

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По сообщению организаторов, на фестивале устроят конкурс на призы от студии звукозаписи «Paita prod». Так, за первое место участник получит бесплатную запись трех треков, за 2-е – двух, и одного за 3-е место.

Рэп-фестиваль пройдет 2 июня, в 20:00 по адресу улица Свердлова,5. Заказ билетов: +7 978 102 28 00.

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