В Керчи салютировали в честь Дня города

Празднование Дня города завершилось салютом на горе Митридат. Керчане могли увидеть это яркое зрелище почти со всех районов города.

Предшествовал салюту концерт на городской набережной. В течении него керчане смогли посмотреть световое шоу от экспериментального театра GEFESTshow.

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Хэдлайнером праздничной программы стало выступление группы Стаса Намина «Цветы». Многим керчанам пришелся по душе концерт: люди танцевали, подпевали артистам и громко аплодировали.

В середине концерта по техническим причинам случилась небольшая пауза. Однако зрители дождались продолжения. Из-за этого задержали и салют, который был дан сразу после окончания выступления. Вместо обещанных 22:00 часов, салют прогремел в 22:30.

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