В Керчи сбили подростка

Переходя дорогу по пешеходному переходу, в Керчи был сбит подросток. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспеции региона.

Вчера, 24 сентября 2017 года, в 12:45 водитель автомобиля «М 2140», 1937 года рождения, двигаясь по ул. Свердлова со стороны ул. Ворошилова в направлении ул. Кирова, напротив дома № 84 совершил наезд на пешехода 2003 года рождения.

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Пешеход, в свою очередь, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход.

Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибы ссадины волосистой части головы, верхних конечностей.

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