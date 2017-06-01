В Керчи школьники состязались в плавании

В конце мая в 25 метровом бассейне «Дельфин» АО «Санаторий Москва-Крым» прошел Открытый Чемпионат и первенство города по плаванию, а также при поддержке Крымской Ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «АЛЬФА» (Андрея Шендрикова и Константина Чигарева) была проведена Первая эстафета по плаванию среди общеобразовательных учреждений города.

В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из нашего города, Феодосии и Санкт – Петербурга, а на старт эстафеты вышли 10 команд школ Керчи.

Старты проходили в упорной бескомпромиссной борьбе и участников заплывов, разделяли на дистанциях сотые доли секунд. Были показаны высокие результаты и выполнены взрослые разрядные нормативы.

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Мультимедалистами соревнований стали: Виктория Цыганкова (2010 г.р.), Евгений Попов (2008 г.р.), Вечяслав Окатов (2007 г.р.), Анна Беспалова (2006 г.р.), Николай Ткаченко (2005 г.р.), Александр Курило (2004 г.р.), Валерий Исеев (2003 г.р.), Игорь Солоный (2001 г.р.)

А также в финале соревнований впервые в нашем городе была проведена эстафета 4х50 метров вольным стилем смешанная, по положению допускались обучающиеся школ мальчики и девочки без ограничения возраста, а также разрешалось участие учителей и работников муниципальных общеобразовательных учреждений.

Приятно отметить, что Управление образования города в лице начальника – Виктора Дахина и директоров школ No 1,2, 12, 19, 23, 24, 26, Гимназии No1, Гимназии No2, МТЛ, Лицей искусств, откликнулись и поддержали инициативу.

Первым победителем эстафеты с установлением рекорда стал дружный коллектив МБОУ г. Керчи РК «ШКОЛА — ГИМНАЗИЯ No 2» (директор – Татьяна Бойко), команда выступала в следующем составе: Валерий Исеев, Денис Спиридонов, Богдан Миргородченко, Даниил Гайворонский, второе место уступив 0,9 секунды заняла команда — МБОУ г. Керчи РК «ШКОЛА — ГИМНАЗИЯ No 1» (директор –Лидия Тютюник), на третьем — МБОУ г. Керчи РК «ШКОЛА No 2» (директор – Татьяна Сидоренко), всем участникам были вручены медали и грамоты, а также командные грамоты и переходящий кубок.

Спортивный праздник подготовила и качественно провела судейская бригада во главе с судьей первой категории Александром Кочемазовым.

Текст и фото: Сергей Биховец

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