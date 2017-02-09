По состоянию на 9 февраля в Керчи действует штормовое предупреждение, об этом сообщили в Крымском гидрометцентре. Работа Керченской паромной переправы по-прежнему остановлена по плохим погодным условиям.

В городе сегодня переменная облачность без осадков. Ветер восточный, 15-20 м/с. Возможны сильные порывы ветра до 25 м/с. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов со знаком минус.

В связи с плохими погодными условиями работа Керченской паромной переправы остановлена. Очереди из легковых автомобилей в обоих портах только растут. Напомним, что паромы приостановили своё движение 8 февраля в 3 часа ночи. По факту на данный момент паромы не ходят более 30 часов. На утро 9 февраля очередь легковых машин со стороны Порт Крым составляет 50 автомобилей, девять автобусов и также 200 грузовиков а со стороны Порт Кавказ — 150 легковых автомобилей, 6 автобусов и 200 грузовых машин.

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По предварительным данным переправа не возобновит своё движение до 10 февраля, как раннее сообщалось в редакции KerchINFO.com. Напомним, что на всей территории Крыма бушует ураган и действует штормовое предупреждение. Служба МЧС убедительно просит граждан соблюдать все меры предосторожности и безопасности.

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