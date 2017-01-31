В Керчи снимают фильм

На центральных улицах города проходят съёмки документального фильма об истории итальянцев в России. Об этом сообщает пресс-служба «Восточно-крымского ИКМЗ».

Кинокомпания «Сириус» при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации работает над проектом «Фрязи. Туман, изваянный в образ». Автор и режиссёр фильма — В.В. Ловкова сообщила, что работы над фильмом продлятся несколько месяцев, и им предстоит провести съёмки в том числе и в Италии.

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«Мороз и снег не мешают съёмкам: в Керчи снимают документальный фильм об истории итальянцев в России. О вкладе итальянской общины в развитие города Керчь рассказывает старший научный сотрудник Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Владимир Филиппович Санжаровец», — говорится в сообщении.

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По замыслу режиссёра, история итальянцев на земле древнего Боспора будет одной из центральных тем фильма.

Съемки проходили в центральной части города, на фоне таких известных достопримечательностей Керчи как Большая Митридатская лестница, Гимназия им. Короленко, римо-католического храма Успения Богородицы.

Зрители смогут увидеть фильм в конце 2017 года.

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