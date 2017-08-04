В Керчи снимут фильм о путешествиях президента

В Крыму снимут художественный комедийный фильм о путешествии президента. По сюжету фильма Владимир Путин посетит и Керчь.

Как сообщает телеканал «Дождь», режиссером фильма «Каникулы президента» станет Илья Шерстобитов. Кинокартина расскажет зрителям историю об отпуске президента, который он проведет в путешествия по России. На маршруте Владимира Путина встретится город-герой Керчь.

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По сюжету кино, таким образом глава государства будет знакомиться с жизнью простых российских граждан. Кроме Керчи, в кинокартине будут показаны еще несколько крымских городов, среди которых: Симферополь, Бахчисарай и Ялта.

«Фильм будет сниматься на частные деньги, а его сюжет не будет согласовываться с Администрацией президента», — говорится в сообщении.

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