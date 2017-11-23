В Керчи снова ДТП: пострадал пешеход

Сегодня вечером на улице Генерала Петрова автомобиль сбил пешехода. Это произошло около 18:00.

По информации очевидцев происшествия стало известно, что пострадавшего сбили на пешеходном переходе. На дороге с четырехполосным движением автомобиль белого цвета ехал по крайней правой полосе и остановился перед зеброй, чтобы пропустить пешехода. Виновник ДТП даже не сбавил скорость перед знаком перехода.

Пострадавшего пешехода госпитализировали. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Уважаемые читатели, привила безопасности на проезжей части касаются всех участников движения. Будьте бдительны и за рулем, и будучи пешеходом.



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