На улице Мирошника находится складское помещение, где реализовывалась алкогольная и спиртосодержащая продукция. В ходе проверки выявлено, что часть товара без акцизных марок, а часть является контрафактным товаром. Больше всего сотрудников Прокуратуры и Роспотребнадзора удивила «пищевая добавка» с этиловым спиртом в 40 оборотов без соответствующих документов.

Сотрудники Прокуратуры и Роспотребнадзора Керчи совместно со специалистами отдела лицензионного контроля Министерства промышленной политики Республики Крым провели рейд по местам, где реализуют спиртосодержащую продукцию. В ходе проверки нарушения обнаружили у предпринимателя, торгующего алкоголем на территории складов по улице Мирошника.

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В торговом зале на стеллажах выставлены крепкие алкогольные напитки, среди которых вино, водка, виски, мартини, шампанское и другие. Среди продукции на витринах представлена и продукция с украинскими акцизными марками, что является контрафактным товаром. Помимо данного нарушения в складском помещении обнаружили алкоголь с просроченными «акцизами», что подразумевает запрет на продажу этого товара.

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Больше всего вопросов вызвали ящики, в которых находились бутылки с прозрачным веществом и этикеткой «Пшеничная Пищевая добавка – ароматизатор спиртосодержащий (40%)». В состав данного продукта (по данным этикетки) входит вода питьевая, этиловый спирт ректификованный из пищевого сырья «Люкс», пищевые ароматизаторы. Куда применять данную «добавку» нигде не указано. Как прокомментировали проверяющие, на бутылках нет акцизных марок, а у предпринимателя нет документов, подтверждающих качество.

Реализация данной продукции приостановлена, специалистами отобраны пробы для дальнейшего исследования продукции. По итогам проверки будут приняты необходимые меры.

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