В Керчи снова оштрафовали стихийщиков

С самого утра городская Администрация борется со стихийной торговлей. Рейд проводят на территории центрального рынка.

Глава керченской городской Администрации сообщил о проверке сегодня, на официальной странице в социальной сети:

«С раннего утра в районе моста по улице Борзенко, излюбленном месте стихийщиков, проводится рейд с участием сотрудников управления муниципального контроля, полиции, ГАИ, ветеринарной службы по пресечению стихийной торговли и контролю транспортировки продуктов животного происхождения»,-говориться в сообщении.

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Известно, что уже к 9:00 оформили 5 протоколов за административное правонарушение.

Проблема незаконной торговли в Керчи находится на жестком контроле Администрации города. Сотрудники отдела муниципального контроля регулярно проводят разъяснительные работы с правонарушителями.

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