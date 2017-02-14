В Керчи снова отключают свет

В Керчи опять начались внезапные отключения света. Вечером тринадцатого февраля была обесточена немалая часть города.

Вчера, 13 февраля, во многих домах Керчи было временно отключено электричество. По состоянию на 14 февраля отключения продолжились утром в районах «Оптики» и «АТС».

Напомним, как раннее сообщалось редакцией KerchINFO.com, в начале этого месяца в течение недели в городе уже происходили отключения света. Причиной всему стал дефицит электроэнергии по всему полуострову, особенно в связи с ударившими в то время морозами. Тогда Керчь не укладывалась в выделенные лимиты электричества для города и КРЭС стал применять аварийные отключения для снижения потребления энергии.

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В диспетчерскую КРЭС дозвониться просто невозможно, там всё время занято.

Жители отключённых от электрообеспечения улиц негодуют из-за таких выборочных отключений и не верят, что им причиной аварии на линиях. Тогда как в ряде других районов, на отдельных улицах свет продолжает гореть.

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