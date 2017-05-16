В Керчи снова перебои с водой

В Керченском филиале ГУП РК «Вода Крыма» произошли порывы. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В Керчи произошло три больших порыва.
В связи с этим водоснабжение по городу будет частично приостановлено по следующим улицам: Генерала Петрова, Суворова, Розы Люксембург, Славы, Сакко, Индустриальное шоссе, Ворошилова, Буденного, Верхний и Нижний Солнечный.
Напомним, что завтра, 17 мая, не будет воды в районе горы Митридат.
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