В Керчи снова произошел порыв водовода

Сегодня, на пересечении улиц Горбульского и Курсантов, произошел порыв водовода. Работы по устранению аварии уже ведутся.

Течь образовалась на участке трубы, расположенной рядом с проезжей частью. Затруднения движения транспорта не наблюдается.

Рабочие аварийной бригады водоканала оперативно приступили к устранению порыва.Сейчас уже известно, что повреждена труба водоснабжения. Завершить аварийные работы планируется в течение 2-3 часов.

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На данный момент, в дома, относящиеся к поврежденном участку системы водоснабжения, вода не подается.

Подобные аварии в нашем городе не редкость. Состояние труб водовода очень ветхое.



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