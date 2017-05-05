В Керчи снова сбили человека

Вечером, в районе 17 часов на автовокзале произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек.

Автомобиль ВАЗ, двигаясь около магазина «Эгоистка» по направлению к улице Мирошника, сбил пешехода. От удара у авто разбилось лобовое стекло. Пострадавший при аварии пешеход госпитализирован.

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Очевидцы отмечают, что тормозной след автомобиля составляет менее полутора метров. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

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