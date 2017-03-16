В Керчи снова сбили пешехода: тяжелые травмы

На улице шоссе Героев Сталинграда сбили пешехода. Пострадавший получил серьёзные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Ранним утром 15 марта на улице шоссе Героев Сталинграда, напротив дома № 52 кор. 1 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля ВАЗ-21150 1993 года рождения, двигаясь со стороны ул. Орджоникидзе в направлении ул. Буденного, совершил наезд на 69-летнего пешехода.

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Следует отметить, что пешеход пытался перебежать дорогу в не установленном месте, в результате чего получил серьёзные травмы: ЗЧМТ, СГМ, перелом костей таза.