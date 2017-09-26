В Керчи снова сбили пешехода

На дорогах Керчи ни дня не проходит без дорожно-транспортного происшествия. Как правило, происшествия случаются по причине несоблюдения правил дорожного-движения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Вчера, 25 сентября 2017 года, в 10:45 минут водитель автомобиля «ВАЗ 21099» под управлением гражданина 1981 года рождения, двигаясь в Керчи по ул. Чкалова (со стороны улицы Пирогова, в направлении улицы Годыны, напротив дома № 2), совершил наезд на пешехода 1969 года рождения.

Читайте: В Керчи сбили подростка

Пешеход, в свою очередь, переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пострадал: пешеход 1969 года рождения.

Диагноз: перелом мыщелка левой большеберцовой кости.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

