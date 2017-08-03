В Керчи снова взорвали фугасную бомбу

Жители города нашли очередной боеприпас на открытой территории. Бамба была вблизи озера Соленое. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

На место отправились керченские специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Как стало ясно на месте, подозрительным предметом оказалась фугасная авиационная бомба весом 50 кг (ФАБ-50).

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Благодаря большому опыту в области обезвреживания различных боеприпасов, сотрудники отряда успешно извлекли бомбу, погрузили на спецавтомобиль и отвезли на полигон, где произвели контролируемый подрыв.

После обезвреживания бомбы, специалисты повторно исследовали территорию на предмет обнаружения других боеприпасов. Таковых больше не оказалось.

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