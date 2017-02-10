После длительного простоя, паромная переправа возобновила своё движение. Однако ветер пока не утихает.

Керченская паромная переправа и грузовая линия не работала из-за погодных условий почти двое суток. В ночь с 9 на 10 февраля функционирование возобновилось.

Таким образом, Керченская паромная переправа начала свою деятельность около 19:00, 9 февраля. Грузовая линия, в свою очередь, пустила пробные рейсы ближе к полуночи.

«На данный момент переправа работает по фактической погоде», — отмечают в пресс-центре ООО «Морская дирекция».

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Напомним, что суда приостановили своё движение 8 февраля в 3 часа ночи. Курсирование паромов не осуществлялось около 36 часов. Днем 9 февраля очередь из легковых машин со стороны Порт Крым составляла 50 автомобилей, девять автобусов и также 200 грузовиков, а со стороны Порт Кавказ — 150 легковых автомобилей, 6 автобусов и 200 грузовых машин.

Отметим, что на ближайшее время сохранится ветреная погода: ветер северо-восточный, 10 м/с, температура в среднем -3°С. Синоптики прогнозируют небольшое потепление к выходным.

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