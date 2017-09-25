В Керчи со 100-летием поздравили Вячеслава Петровича Силина

В эту субботу, 23 сентября свой 100-летний юбилей отметил житель Керчи, инвалид Великой Отечественной войны – Вячеслав Петрович Силин, сообщает «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Керчи».

В рамках проекта «Старшее поколение», в этот день, поздравить Вячеслава Петровича с юбилеем приехали: заместитель Председателя Керченского городского совета Ольга Солодилова, заведующая отделением социального обслуживания на дому №6 «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Керчи» Елена Панчук и председатель Войковского совета ветеранов Галина Товкач.

Гости вручили юбиляру персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина, пожелали крепкого здоровья, бодрости и хорошего настроения.

Вячеслав Петрович Силин родился 23 сентября 1917 г. в городе Кронштадт, Ленинградской области, рано лишился родителей, воспитывался в детском доме. На военную службу был призван в 1938 году. Во время Великой Отечественной войны механик-водитель танка БТ-7 33 полка 17 танковой дивизии, командир отделения 22 учебного танкового полка. Был участником танковой битвы под Сенно в июле 1941 года. В кровопролитном танковом сражении было потеряно 70% боевой техники советских войск, остатки танковых дивизий утратили боеспособность, попали в окружение, в их числе был и экипаж Силина В.П. За вывод боевой машины из окружения, в августе 1941 года, Вячеслав Петрович был награждён медалью «За отвагу». За участие в боевых действиях и личный подвиг, Вячеслав Петрович награждён Орденом Отечественной войны I степени, Орденом «За мужество». В 1944 году при переправе через Днепр Вячеслав Петрович был ранен и впоследствии комиссован. Возвращаться солдату было некуда – ни родного дома, ни близких.

Так, Вячеслав Петрович оказался в селе Терсянка, Волненского района, Запорожской области, где прожил 60 лет со своей супругой Ольгой Андреевной в большой и дружной семье. Супруги Силины воспитали семерых детей. Работал Вячеслав Петрович в колхозе сначала учётчиком, затем заведующим фермой, бригадиром тракторной бригады, избирался председателем сельского совета.

В 2004 году Вячеслав Петрович переехал к дочерям в город Керчь, где и встречает свой славный юбилей в кругу многочисленной семьи.

В 2016 году на экраны вышел документальный фильм «Силин», основанный на воспоминаниях последнего участника танкового сражения под Сенно.

В его жизни, как в зеркале, отразилась история страны и тяготы людей в непростых условиях перелома эпох, в годы кровавого военного лихолетья и невероятно дорогой ценой доставшейся Победы, в период послевоенного промышленного строительства, в трудные годы, сопровождавшие распад СССР и в нынешний период – возрождения самосознания России.

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