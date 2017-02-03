Руководство Керчи ищет активистов для охраны порядка. Рассматриваются ответственные и серьёзные кандидатуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.

Согласно ст.12 ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» керченская администрация приглашает инициативных, ответственных, справедливых и серьёзных жителей города принять участие в охране общественного порядка.

Читайте: В администрации города озаботились проблемой бездомных животных

Основной целью народной дружины Керчи станет активное содействие в работе правоохранительных органов для охраны жизни, достоинства и безопасности горожан. А также защита населения от преступных деяний, которые происходят в общественных местах.

Всем добровольцам необходимо обращаться в Администрацию Керчи.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

