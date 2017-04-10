В Керчи соревновались пловцы-ветераны: результаты

В Керчи прошли соревнования II Открытого Чемпионата Керчи по плаванию в категории «Мастер», посвященные 73-й годовщине освобождения города-героя Керчи от немецко-фашистских захватчиков. Данный турнир по плаванию среди пловцов-старожил проводится каждый год. На этот раз в нём приняли участие около 50 спортсменов.
Редакция KerchINFO.com публикует окончательные результаты двухдневных соревнований.
1 день
50 м вольный стиль (Жен., муж)
Фамилия, имя Город Возрастная категория
1 Должикова Ирина Севастополь 50-54
1 Ратушная Наталья Керчь 45-49
1 Пустомитенко Катерина Керчь 25-29
1 Ерлыков Вениамин Севастополь 80-84
1 Гембарский Роман Новороссийск 75-79
1 Остапенко Александр Керчь 55-59
1 Горбатков Александр Керчь 50-54
2 Белик Андрей Севастополь 50-54
1 Тутов Леонид Симферополь 45-49
2 Гайдуков Виталий Керчь 45-49
1 Токарев Павел Севастополь 35-39
1 Шевченко Алексей Ялта 25-29
100 брасс ( жен., муж.)
1 Сузанская Наталья Севастополь 65-69
1 Островская Инна Севастополь 50-54
1 Клейменова Александра Ялта 35-39
1 Семин Владимир Кропоткин 65-69
1 Савельев Сергей Севастополь 60-64
1 Истомин Александр Краснодар 55-59
1 Белик Андрей Севастополь 50-54
1 Шевченко Алексей Ялта 25-29
100 м к/п (жен., муж)
1 Сузанская Наталья Севастополь 65-69
1 Островская Инна Севастополь 50-54
2 Должикова Ирина Севастополь 50-54
1 Клейменова Александра Ялта 35-39
1 Пустомитенко Катерина Керчь 25-29
1 Бурцев Владимир Севастополь 70-74
1 Демьяненко Юрий Новороссийск 55-59
2 Остапенко Александр Керчь 55-59
1 Горбатков Александр Керчь 50-54
1 Токарев Павел Севастополь 35-39
в/к Исеев Валерий Керчь 14-19
50 м. на спине (Жен., муж.)
1 Гурская Раиса Севастополь 60-64
1 Кирий Анатолий Севастополь 60-64
2 Бесяков Игорь Ялта 60-64
1 Тутов Леонид Симферополь 45-49
1 Гембарский Роман Новороссийск 75-79
Заплыв на рекорд Краснодарского края 400 в/с (фиксация на 200 м.)
1 Семин Владимир Кропоткин 65-69
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2 день
100 м в/с (жен., муж)
1 Должикова Ирина Севастополь 50-54
1 Ратушная Наталья Керчь 45-49
1 Кулистова Неля Керчь 40-44
1 Пустомитенко Екатерина Керчь 25-29
1 Истомин Александр Краснодар 55-59
1 Белик Андрей Севастополь 50-54
1 Тутов Леонид Симферополь 45-49
1 Токарев Павел Севастополь 35-39
Заплыв на рекорд Краснодарского края 200 в/с
1 Семин Владимир Кропоткин 65-69
Заплыв на рекорд клуба «Кубань-Мастерс» 400 в/с(фиксация 200 м.)
1 Биховец Сергей Керчь 50-54
100 м на спине (жен.,муж)
1 Гурская Раиса Севастополь 60-64
1 Кирий Анатолий Севастополь 60-64
1 Гембарский Роман Новороссийск 75-79
50 м дельфин (жен)
1 Пустомитенко Катерина Керчь 25-29
1 Островская Инна Севастополь 50-54
1 Кулистова Неля Керчь 40-44
50 м дельфин (муж)
1 Бурцев Владимир Севастополь 70-74
1 Демьяненко Юрий Новороссийск 55-59
2 Остапенко Александр Керчь 55-59
1 Горбатков Александр Керчь 50-54
1 Вирясов Дмитрий Симферополь 30-34
1 Шевченко Алексей Ялта 25-29
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50 м брасс (жен)
1 Сузанская Наталья Севастополь 65-69
1 Должикова Ирина Севастополь 50-54
2 Островская Инна Севастополь 50-54
1 Клейменова Александра Ялта 35-39
23 заплыв
1 Ерлыков Вениамин Севастополь 80-84
1 Семин Владимир Кропоткин 65-69
1 Савельев Сергей Севастополь 60-64
1 Истомин Александр Краснодар 55-59
1 Горбатков Александр Керчь 50-54
2 Белик Андрей Севастополь 50-54
1 Тутов Леонид Симферополь 45-49
2 Гайдуков Виталий Керчь 45-49
1 Шевченко Алексей Ялта 25-29
1 Вирясов Дмитрий Симферополь 30-34
Эстафетное плавание 4 × 50 (комб. муж.,Комб смеш.,в/с жен)
1 Ялта-Перспектива Токарев Клейменова Вирясов Шевченко
1 Таврида-Мастерс Кирий Белик Горбатков Тутов
2 Кубань-Мастерс Демьяненко Семин Биховец Истомин
1 Севастополь-Керчь Должикова Островская Кулистова Ратушная