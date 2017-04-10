В Керчи соревновались пловцы-ветераны: результаты

В Керчи прошли соревнования II Открытого Чемпионата Керчи по плаванию в категории «Мастер», посвященные 73-й годовщине освобождения города-героя Керчи от немецко-фашистских захватчиков. Данный турнир по плаванию среди пловцов-старожил проводится каждый год. На этот раз в нём приняли участие около 50 спортсменов.

Редакция KerchINFO.com публикует окончательные результаты двухдневных соревнований.

1 день

50 м вольный стиль (Жен., муж)

Фамилия, имя Город Возрастная категория

1 Должикова Ирина Севастополь 50-54

1 Ратушная Наталья Керчь 45-49

1 Пустомитенко Катерина Керчь 25-29

1 Ерлыков Вениамин Севастополь 80-84

1 Гембарский Роман Новороссийск 75-79

1 Остапенко Александр Керчь 55-59

1 Горбатков Александр Керчь 50-54

2 Белик Андрей Севастополь 50-54

1 Тутов Леонид Симферополь 45-49

2 Гайдуков Виталий Керчь 45-49

1 Токарев Павел Севастополь 35-39

1 Шевченко Алексей Ялта 25-29

100 брасс ( жен., муж.)

1 Сузанская Наталья Севастополь 65-69

1 Островская Инна Севастополь 50-54

1 Клейменова Александра Ялта 35-39

1 Семин Владимир Кропоткин 65-69

1 Савельев Сергей Севастополь 60-64

1 Истомин Александр Краснодар 55-59

1 Белик Андрей Севастополь 50-54

1 Шевченко Алексей Ялта 25-29

100 м к/п (жен., муж)

1 Сузанская Наталья Севастополь 65-69

1 Островская Инна Севастополь 50-54

2 Должикова Ирина Севастополь 50-54

1 Клейменова Александра Ялта 35-39

1 Пустомитенко Катерина Керчь 25-29

1 Бурцев Владимир Севастополь 70-74

1 Демьяненко Юрий Новороссийск 55-59

2 Остапенко Александр Керчь 55-59

1 Горбатков Александр Керчь 50-54

1 Токарев Павел Севастополь 35-39

в/к Исеев Валерий Керчь 14-19

50 м. на спине (Жен., муж.)

1 Гурская Раиса Севастополь 60-64

1 Кирий Анатолий Севастополь 60-64

2 Бесяков Игорь Ялта 60-64

1 Тутов Леонид Симферополь 45-49

1 Гембарский Роман Новороссийск 75-79

Заплыв на рекорд Краснодарского края 400 в/с (фиксация на 200 м.)

1 Семин Владимир Кропоткин 65-69

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2 день

100 м в/с (жен., муж)

1 Должикова Ирина Севастополь 50-54

1 Ратушная Наталья Керчь 45-49

1 Кулистова Неля Керчь 40-44

1 Пустомитенко Екатерина Керчь 25-29

1 Истомин Александр Краснодар 55-59

1 Белик Андрей Севастополь 50-54

1 Тутов Леонид Симферополь 45-49

1 Токарев Павел Севастополь 35-39

Заплыв на рекорд Краснодарского края 200 в/с

1 Семин Владимир Кропоткин 65-69

Заплыв на рекорд клуба «Кубань-Мастерс» 400 в/с(фиксация 200 м.)

1 Биховец Сергей Керчь 50-54

100 м на спине (жен.,муж)

1 Гурская Раиса Севастополь 60-64

1 Кирий Анатолий Севастополь 60-64

1 Гембарский Роман Новороссийск 75-79

50 м дельфин (жен)

1 Пустомитенко Катерина Керчь 25-29

1 Островская Инна Севастополь 50-54

1 Кулистова Неля Керчь 40-44

50 м дельфин (муж)

1 Бурцев Владимир Севастополь 70-74

1 Демьяненко Юрий Новороссийск 55-59

2 Остапенко Александр Керчь 55-59

1 Горбатков Александр Керчь 50-54

1 Вирясов Дмитрий Симферополь 30-34

1 Шевченко Алексей Ялта 25-29

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50 м брасс (жен)

1 Сузанская Наталья Севастополь 65-69

1 Должикова Ирина Севастополь 50-54

2 Островская Инна Севастополь 50-54

1 Клейменова Александра Ялта 35-39

23 заплыв

1 Ерлыков Вениамин Севастополь 80-84

1 Семин Владимир Кропоткин 65-69

1 Савельев Сергей Севастополь 60-64

1 Истомин Александр Краснодар 55-59

1 Горбатков Александр Керчь 50-54

2 Белик Андрей Севастополь 50-54

1 Тутов Леонид Симферополь 45-49

2 Гайдуков Виталий Керчь 45-49

1 Шевченко Алексей Ялта 25-29

1 Вирясов Дмитрий Симферополь 30-34

Эстафетное плавание 4 × 50 (комб. муж.,Комб смеш.,в/с жен)

1 Ялта-Перспектива Токарев Клейменова Вирясов Шевченко

1 Таврида-Мастерс Кирий Белик Горбатков Тутов

2 Кубань-Мастерс Демьяненко Семин Биховец Истомин

1 Севастополь-Керчь Должикова Островская Кулистова Ратушная



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