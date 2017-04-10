В Керчи соревновались пловцы-ветераны: результаты

В Керчи соревновались пловцы-ветераны: результаты
Апрель 10 13:09 2017

В Керчи прошли соревнования II Открытого Чемпионата Керчи по плаванию в категории «Мастер», посвященные 73-й годовщине освобождения города-героя Керчи от немецко-фашистских захватчиков. Данный турнир по плаванию среди пловцов-старожил проводится каждый год. На этот раз в нём приняли участие около 50 спортсменов.

Редакция KerchINFO.com публикует окончательные результаты двухдневных соревнований.

1 день

50 м вольный стиль (Жен., муж)

Фамилия, имя                                 Город                   Возрастная категория

1 Должикова Ирина                     Севастополь                    50-54
1 Ратушная Наталья                    Керчь                                 45-49
1 Пустомитенко Катерина         Керчь                                 25-29
1 Ерлыков Вениамин                  Севастополь                     80-84
1 Гембарский Роман                   Новороссийск                  75-79
1 Остапенко Александр              Керчь                                  55-59
1 Горбатков Александр              Керчь                                  50-54
2 Белик Андрей                            Севастополь                     50-54
1 Тутов Леонид                             Симферополь                  45-49
2 Гайдуков Виталий                    Керчь                                 45-49
1 Токарев Павел                           Севастополь                     35-39
1 Шевченко Алексей                   Ялта                                    25-29

100 брасс ( жен., муж.)

1 Сузанская Наталья                    Севастополь                   65-69
1 Островская Инна                       Севастополь                   50-54
1 Клейменова Александра         Ялта                                  35-39
1 Семин Владимир                       Кропоткин                      65-69
1 Савельев Сергей                         Севастополь                   60-64
1 Истомин Александр                  Краснодар                      55-59
1 Белик Андрей                              Севастополь                   50-54
1 Шевченко Алексей                     Ялта                                 25-29

100 м к/п (жен., муж)

1 Сузанская Наталья                  Севастополь                    65-69
1 Островская Инна                     Севастополь                    50-54
2 Должикова Ирина                   Севастополь                   50-54
1 Клейменова Александра        Ялта                                  35-39
1 Пустомитенко Катерина        Керчь                                25-29
1 Бурцев Владимир                    Севастополь                    70-74
1 Демьяненко Юрий                  Новороссийск                 55-59
2 Остапенко Александр            Керчь                                 55-59
1 Горбатков Александр             Керчь                                 50-54
1 Токарев Павел                          Севастополь                     35-39
в/к Исеев Валерий                     Керчь                                  14-19

50 м. на спине (Жен., муж.)

1 Гурская Раиса                         Севастополь                      60-64
1 Кирий Анатолий                    Севастополь                      60-64
2 Бесяков Игорь                        Ялта                                     60-64
1 Тутов Леонид                          Симферополь                    45-49
1 Гембарский Роман                 Новороссийск                   75-79

Заплыв на рекорд Краснодарского края 400 в/с (фиксация на 200 м.)

1 Семин Владимир                      Кропоткин                     65-69

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2 день

100 м в/с (жен., муж)

1 Должикова Ирина                    Севастополь               50-54
1 Ратушная Наталья                    Керчь                           45-49
1 Кулистова Неля                         Керчь                           40-44
1 Пустомитенко Екатерина       Керчь                           25-29
1 Истомин Александр                 Краснодар                  55-59
1 Белик Андрей                            Севастополь                50-54
1 Тутов Леонид                             Симферополь             45-49
1 Токарев Павел                           Севастополь                35-39

Заплыв на рекорд Краснодарского края 200 в/с

1 Семин Владимир                     Кропоткин                    65-69

Заплыв на рекорд клуба «Кубань-Мастерс» 400 в/с(фиксация 200 м.)

1 Биховец Сергей                        Керчь                              50-54

100 м на спине (жен.,муж)

1 Гурская Раиса                            Севастополь                60-64
1 Кирий Анатолий                       Севастополь                60-64
1 Гембарский Роман                   Новороссийск             75-79

50 м дельфин (жен)

1 Пустомитенко Катерина         Керчь                            25-29
1 Островская Инна                      Севастополь                50-54
1 Кулистова Неля                         Керчь                            40-44

50 м дельфин (муж)

1 Бурцев Владимир                     Севастополь                 70-74
1 Демьяненко Юрий                   Новороссийск              55-59
2 Остапенко Александр             Керчь                              55-59
1 Горбатков Александр              Керчь                              50-54
1 Вирясов Дмитрий                    Симферополь               30-34
1 Шевченко Алексей                   Ялта                                25-29

Читайте: Министр спорта Крыма узнала о проблемах спортивной жизни города

50 м брасс (жен)

1 Сузанская Наталья                    Севастополь                  65-69
1 Должикова Ирина                     Севастополь                  50-54
2 Островская Инна                       Севастополь                  50-54
1 Клейменова Александра          Ялта                                35-39

23 заплыв

1 Ерлыков Вениамин                   Севастополь                 80-84
1 Семин Владимир                        Кропоткин                   65-69
1 Савельев Сергей                         Севастополь                 60-64
1 Истомин Александр                  Краснодар                     55-59
1 Горбатков Александр               Керчь                              50-54
2 Белик Андрей                             Севастополь                 50-54
1 Тутов Леонид                              Симферополь               45-49
2 Гайдуков Виталий                    Керчь                              45-49
1 Шевченко Алексей                    Ялта                                25-29
1 Вирясов Дмитрий                      Симферополь               30-34

Эстафетное плавание 4 × 50 (комб. муж.,Комб смеш.,в/с жен)

1 Ялта-Перспектива Токарев Клейменова Вирясов Шевченко
1 Таврида-Мастерс Кирий Белик Горбатков Тутов
2 Кубань-Мастерс Демьяненко Семин Биховец Истомин
1 Севастополь-Керчь Должикова Островская Кулистова Ратушная


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