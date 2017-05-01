В Керчи соревновались юные боксеры

В Керчи прошел турнир по боксу, посвященный памяти заслуженного тренера-преподавателя Георгия Ворста. Соревнования прошли во дворце спорта «Судостроитель».

Турнир проводится уже второй раз, и представители городских властей не обделили вниманием соревнования. На них присутствовала председатель Керченского городского совета Лариса Щербула. Именно из ее рук, лучшие боксеры получили почетные грамоты.

«Юные бойцы, уже не ведающие страха, с готовностью рвутся в схватку. Рвутся только с одной целью — чтобы победить», – отметила она.

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Георгий Ворст был один из первых, кто связал воедино бокс и кикбоксинг, основал новую школу единоборств. Благодаря этому новаторству было подготовлено большое количество чемпионов и мастеров по различным видам единоборств, такие как: ЗМС – А.Викулов (бокс, кикбоксинг); мастера спорта: С.Санин, А.Гайворонский, М.Ивашура (кикбоксинг); мастера спорта по боксу: И.Хубутия, К.Косинцев, А.Ефимчук; Чемпион Украины – Б.Жорняк (тайский бокс) ; Чемпион Мира по кикбоксингу – Р.Калафат (юноши) ; Призеры Европейских и Мировых Чемпионатов по кикбоксингу и тайскому боксу: Ю.Травков, Е.Власова, М.Саенко, Е.Кошман, Р.Тимиев, О.Стеквашов, В.Шахматов.

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