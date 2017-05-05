В Керчи соревнуются вотерполисты

В Керчи стартовали соревнования по водному полу. Спортивное мероприятие приурочено ко Дню Победы.

Республиканских соревнованиях по водному поло «Памяти Героев Керчи», посвящённых Дню Победы, среди юношей 2004-2005 г.р. и 2006-2007г.р. Соревнования проходят в бассейне пансионата «Москва-Крым».

Редакция публикует расписание соревновательной программы турнира:

5 мая

17.30 «СШОР №2» МО г.Краснодар — «Таврида» Евпатория (2004-2005)

18.30 СДЮШОР-1 Севастополь — «СШОР №2» МО г.Краснодар (2006-2007)

19.20 «Спартак» Керчь » — Таврида» Евпатория (2006-2007)

20.10 Сборная Ростовской области — «Спартак» Керчь (2004-2005)

6 мая

10.00 «СШОР №2» МО г.Краснодар — Сборная Ростовской области (2004-2005)

11.00 СДЮШОР-1 Севастополь — «Таврида» Евпатория (2004-2005)

12.00 «Спартак» Керчь — «СШОР №2» МО г.Краснодар (2006-2007)

13.00 СДЮШОР-1 Севастополь — «Таврида» Евпатория (2006-2007)

17.30 СДЮШОР-1 Севастополь — Сборная Ростовской области (2004-2005)

18.30 «СШОР №2» МО г.Краснодар — «Таврида» Евпатория (2006-2007)

19.20 СДЮШОР-1 Севастополь — «Спартак» Керчь (2006-2007)

20.10 «Спартак» Керчь — «СШОР №2» МО г.Краснодар (2004-2005)

7 мая

10.00 Полуфинал -1. Команда №1 – Команда №4 (2006-2007)

11.00 Полуфинал-2. Команда №2 – Команда №3 (2006-2007)

12.00 Сборная Ростовской области — «Таврида» Евпатория (2004-2005)

13.00 СДЮШОР-1 Севастополь — «Спартак» Керчь (2004-2005)

8 мая

10.00 Матч за третье место: Команды, проигравшие полуфинальные игры (2006-2007)

11.00 Матч за первое место: Команды, выигравшие полуфинальные игры (2006-2007)

12.00 СДЮШОР-1 Севастополь — «СШОР №2» МО г.Краснодар (2004-2005)

13.00 «Спартак» Керчь — «Таврида» Евпатория (2004-2005)

14.00 Закрытие соревнований и награждение победителей

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