В Керчи сосредоточено большое количество взрывоопасных предметов

В Керчи наблюдается большое скопление взрывоопасных предметов. Об этом журналистам рассказал сотрудник ГУ МСЧ по РК.

Сегодня на пресс-конференции в г. Симферополь помощник начальника Главного управления МЧС по РК Владимир Иванов заявил, что в Керчи наблюдается повышенная концентрация взрывоопасных предметов. Об этом сообщают РИА Новости Крым.

«Отдельные районы Керчи буквально нашпигованы взрывоопасными предметами», — уточняет Владимир Иванов.

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Одним из объектов, на территории которого обнаружена и зарегистрирована высокая опасность, является крепость «Керчь». На территории достопримечательности за последние три года было обнаружено 70 тыс. взрывоопасных предметов. Разминированием исторического объекта занимается Центр «Лидер», специализирующийся на проведении операций по спасению.

Ранее глава республики Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников центра за проделанную работу. Пиротехники были награждены грамотами, почетными знаками и памятными часами.

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