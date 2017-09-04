В Керчи состоится фестиваль единоборств «Воин Боспора»

Открытый фестиваль единоборств «Воин Боспора» пройдет 9 сентября в Керчи. Десятый юбилейный турнир будет посвящен празднованию Дня города.

В эту субботу в Керчи состоится грандиозное спортивное мероприятие «Воин Боспора». В этом году фестиваль единоборств посетят почетные гости: Президент Крымской федерации УНИБОС Агеев В.Н. и олимпийский чемпион Новиков С.П.

Кроме того, организаторы турнира ожидают приезд сборной Республики Крым по универсальному бою.

Читайте: «Кубок Грифона-2017»: в Керчи сразились лучшие атлеты региона

Спортивный турнир состоится 9 сентября в 10:00 в зале бокса стадиона 50-летия Октября. На мероприятие приглашаются все желающие.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

