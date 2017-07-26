В Керчи состоится финал фестиваля «Юная Звезда Крыма 2017

Дорогие керчане мы приглашаем вас посетить финал детского фестиваля красоты и таланта «Юная Звезда Крыма 2017»

Который состоится 29 июля 18.00 в кофейне «КОФЕЕК» по адресу ул. Мирошника 1Б.

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Вас ждет яркая программа, необычные показы мод, шоу талантов и много всего интересного.

Так же мы приглашаем к участию талантливых и красивых девочек и девушек нашего полуострова в возрасте от 4 до 18 лет: танцовщицы, вокалисты, модели.

Абсолютно все участницы конкурса получают ювелирные подарки от спонсоров и партнёров, самые яркие участницы получат международные контракты, приглашения на конкурсы красоты, и публикации в журналах.

Один из главных призов 30 000 р. на обучение в модельной школе.

Заявки на участие отправляйте в личных сообщениях: WhatsApp +79788357406, почта Ula210793@mail.ru

Бронь столов по тел +7978-002-68-58. Количество мест ограничено !

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