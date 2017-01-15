В Керчи пройдёт мастер-класс по бальному танцу. Его проведут легенды танцевального искусства в Крыму. Об этом редакции KerchINFO.com сообщила организатор мероприятия Оксана Костромина.

В ДК Корабел, 16 января, в танцевальном центре Костроминых под руководством бронзовых призёров чемпионата Мира и Европы-Евгения и Оксаны Костроминых состоится мастер-класс по латиноамериканской программе. Мероприятие проводиться для уже выступающих танцоров в жанре спортивного танца.

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Лекторами будут танцевальная пара — Филипп Елизаров, солист Севастопольского Академического Театра Танца и заслуженная артистка Крыма — Марина Супрунова. В спортивном танце эта пара является одной из ведущих танцоров Крыма и РФ.

Танцоры будут оттачивать своё мастерство в течении 6 академических часов.

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