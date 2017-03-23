В Керчи состоится мотопробег в честь Дня освобождения Керчи

Первый патриотический заезд в этом году собрал множество автомобилистов, поддержали настроение водителей и байкеры. Теперь сами мотоциклисты объявляют о мотопробеге, к которому могут присоединиться все желающие.

Напомним, что больше десяти лет в городе-герое Керчь проходит мотопробег, который посвящен освобождению нашего города от немецких оккупантов. С 2006 года большая колонна мотоциклистов проезжает по улицам города в память погибших защитников. Байкеры посещают воинское кладбище, Аджимушкайские каменоломни, огненную землю Эльтигена.

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Организаторами выступает мотоклуб «Эльтиген» под руководством Александра Леонтьева. Добавим, что за введение такой важной памятной традиции в 70-летие со Дня Победы председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий ЗЮГАНОВ наградил медалью керченкого байкера Александра Леонтьева.

Дата проведения мотопробега : 9 апреля 2017 год

Время сбора: 9 часов утра

Место сбора: управление ЖРК (Аршинцево)



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