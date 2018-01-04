В Керчи состоится музыкальный концерт «Рождественские встречи»

В здании Городского культурного центра им. Ю.Богатикова 5 января в 15:00 состоится праздничный концерт вокально-хоровой музыки «Рождественские встречи».



На импровизированной сцене в холле 2 этажа с прекрасной акустикой керчан поздравят с праздниками своим искусством учащиеся детских музыкальных школ города.

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В исполнении хоровых коллективов, вокальных ансамблей и сольных исполнителей – лауреатов международных конкурсов и фестивалей будут звучать новогодние и рождественские песни современных композиторов, духовные произведения композиторов эпохи барокко и русских композиторов IX – XX веков, русские и украинские народные песни.

Все любители детского хорового и вокального творчества приглашаются 5 января в 15:00 в ГКЦ им. Ю.Богатикова (ул. Свердлова, 6). Вход свободный.

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