В Керчи состоится праздничный турнир по шахматам

В воскресенье, 7 мая, в Керчи пройдет праздничный блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню Победы.

По сообщению Федерации шахмат Керчи, на турнире также наградят победителей по итогам чемпионата города.

Правила блиц-турнира остаются неизменными – пять минут до конца партии каждому участнику.

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По традиции турнир пройдет в ресторане «На Дворянской» (улица Театральная,37). Организаторы приглашают всех желающих. Начало в 12:00.

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