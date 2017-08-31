В Керчи состоится шахматный фестиваль «Боспор – 2017»

В Керчи пройдет шахматный фестиваль «Боспор – 2017». Турнир пройдет с 1 по 11 сентября.

Как сообщает Крыминформ с ссылкой на Федерацию шахмат Крыма, мероприятие будет состоять из этапа Кубка России среди юношей и девушек и открытого турнира для всех желающих.

Соревнование будет проходить в 9 туров по швейцарской системе. Система предусматривает, что каждый участник фестиваля сразиться с 9 противниками, которых определит жребий. Если же в группе оказывается меньше 11 участников, то соревнование проводится по круговой системе.

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В возрастных категориях до 11, 13 и 15 лет контроль времени составит полтора часа до конца игры каждому участнику + 30 секунд за каждый сделанный ход. В зачёте до девяти лет лимит времени будет 60 минут до конца партии каждому участнику + 30 секунд за каждый сделанный ход.

В целом, фестиваль «Боспор – 2017» соберет шахматистов различных возрастов.

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