В Керчи состоится вечер памяти А. Н. Махова

В воскресенье, 19 марта 2017 года в концертном зале Детской школы искусств имени Р. В. Сердюка состоится Вечер памяти композитора Алексея Николаевича Махова, посвященный 75-летию со дня его рождения. Начало вечера в 15 часов. Вход свободный.

В рамках вечера пройдет презентация сборника песен А. Н. Махова «Керчь, любовь моя». Сборник вышел в свет в симферопольском издательстве «Salta» по инициативе городской общественной организации «Дети войны» (председатель В. А. Климчук). Над составлением сборника работали заместитель председателя городской общественной организации «Дети войны» Александра Ивановна Курмаева и вдова композитора Наталья Марковна Махова, а также радиожурналист И. Г. Ефименко, звукооператор А. П. Ефимочкин, главный инженер фотоцентра «Коника» Г. В. Лавриненко. Автор вступительной статьи о жизни и творчестве композитора — журналист Оксана Шеремет. Финансовую помощь оказали члены партии ЛДПР из города-героя Севастополя.

В подарочном издании размещены тексты и ноты 30 песен о Керчи, фотографии из личного архива А. Н. Махова. Экземпляры книги будут переданы в Центральную городскую библиотеку им. Белинского и другие библиотеки города, а также в учебные заведения. Один экземпляр отправлен в подарок председателю ЛДПР В. В. Жириновскому, как лидеру партии, оказавшей спонсорскую помощь на издание книги.

Алексей Николаевич Махов (1942-2014) родился 18 марта 1942 года в городке Обоянь Курской области. К концу войны семья Маховых переехала в Донбасс, а уже оттуда в 1946 году в Керчь. В пять лет мальчик начал заниматься музыкой. В 15 лет Алексей Махов становится активным участником городской художественной самодеятельности. В конце 1950-х в клубе рыбаков Алексей Махов организует вокально-инструментальный оркестр (тогда еще не было понятия ВИА), который быстро завоевывает популярность у молодежи города. Вершиной творческого пути Алексея Махова становится вокально-инструментальный ансамбль «Аквилон». Этот самодеятельный молодежный коллектив под руководством А. Н. Махова неоднократно становился лауреатом городских, областных и республиканских фестивалей и смотров. ВИА «Аквилон» выступал в праздничных концертах в городском театре, на площадках домов культуры и клубов Керчи, давал шефские концерты на предприятиях города, нередко сценой становились строительные площадки, рыбацкие станы, воинские части. Ансамбль тепло встречали в Ялте, Симферополе, Севастополе, Волгограде, Москве и других городах Советского Союза.

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А. Н. Махов — выпускник отделения инструментовки для инструментальных ансамблей Московского университета искусств. Наряду с аранжировками популярных песен он и сам начал сочинять музыку. Свою композиторскую деятельность Алексей Николаевич начинал с танцевальных мелодий, а вскоре в репертуаре ансамбля появились и песни композитора Махова.

Всесоюзную славу керченскому композитору принесла песня «Баллада о Керчи», написанная на стихи фронтовика Сергея Острового в год присвоения нашему городу высокого звания «Город-герой». «Баллада о Керчи» была включена в диск «Керченский сувенир», выпущенный Всесоюзной фирмой грампластинок «Мелодия» к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 1977 году «Баллада о Керчи» вошла в сборник «Песни о городах-героях» московского издательства «Музыка». В 1990-е годы известный композитор попал под сокращение, в последние годы работал обычным вахтером в детской школе искусств. Ушел из жизни 21 марта 2014 года после продолжительной болезни.

Незадолго до смерти, 9 декабря 2013 года, за многолетнюю плодотворную деятельность Алексею Николаевичу был вручен почетный знак «За службу и верность городу — герою Керчи» II степени.

Алексей Николаевич Махов отдал музыке свыше полувека своей жизни. В его творческом наследии более 300 музыкальных произведений, в том числе песен, написанных на стихи поэтов разных народов и поколений. Главной теме творчества – городу Керчи и его героическому прошлому посвящено около 50-ти песен.



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