В Керчи состоится выставка «Крымский мост. Фантастическая реальность»

В Керчи состоится открытие выставки «Крымский мост. Фантастическая реальность». Мероприятие организовано Восточно—Крымским историко—культурным музеем—заповедником совместно с Инфоцентром «Крымский мост».

Торжественная церемония открытия состоится 21 марта 2017 года в 12:00 в Картинной галерее, расположенной по адресу: г. Керчь, ул. Театральная, 36.

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Представленная экспозиция расскажет о неоднократных попытках соединения двух берегов: керченского и таманского. Во время торжественной церемонии также впервые будет представлена уникальная археологическая находка (которая была найдена в водах Керченского пролива, рядом со строительством моста), аналогов которой пока не найдено.



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