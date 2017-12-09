В Керчи состоялась премьера спектакля «БЕЛЬВЕДЕР»

8 декабря на большой сцене ДК «Корабел» состоялась премьера спектакля «БЕЛЬВЕДЕР» в постановке Нового Любительского Драматического Театра (художественный руководитель Анатолий ГЕРШЗОН).

Драматург Анатолий Дьяченко в своей пьесе «Бельведер» вложил всю философию жизненных неурядиц в уста двух главных героинь, нелепых, безымянных помоечных крыс.Они давно отбились от социального строя, социальных норм и устоев. Но выброшенные на помойку жизни, они почему-то кажутся освобожденными от чего-то действительно грязного и циничного. В их- мечтах романтика и море, маленький пузырек духов на двоих, фантазийный мир “там далеко, за свалкой”, которым они грезят, создавая картину кажущейся беспечности.

Их мир – Её и её – похож на утопию, где все будут счастливы и у каждого будет свой дом. Обязательно. Непременно с бельведером, непременно с видом на море…

Режиссёр Юрий КОРОТКОВ постарался показать эту интенсивную терапию сумасшедшего дома или настоящие мечты, рожденные на помойке.

Роли в спектакле исполнили актёры керченского театра НЛДТ: Валентин МАМОШИН, Светлана ОЙКИНА и Марина МИЛЮТИНА.

Большую помощь и поддержку в создании спектакля оказали работники ДК «Корабел», а также режиссёр Михаил Медведев и предприниматель Денис Дубов. В работе по созданию спектакля приняли участие: композитор О.Короткова, художник по свету г. Черноморец, звукорежиссёр В.Сюсюкайло, механик сцены Р.Гриценко. Многочисленные зрители от души благодарили актеров за высокопрофессиональную игру на сцене и пожелали театру творческого процветания.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

