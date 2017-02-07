6 февраля для подопечных отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 и отделения социально-медицинского обслуживания граждан, проживающих компактно в специальном жилом доме пожилых граждан и инвалидов (дом пенсионеров) ГБУ РК «КЦСО г.Керчи» состоялся благотворительный концерт фортепианной музыки «Музыка в душе моей», в котором участвовали ученики детской школы искусств им. Р.В.Сердюка.

Свои музыкальные подарки подарили присутствующим ученики 1-6 класса, преподаватели Людмила Железняк и Нина Дмитриева. В программе прозвучали классические и народные произведения, романсы. Искренний восторг вызвало исполнение Софии Костоломовой (1 класс). Ее трогательное и артистичное исполнение песен «Увезу тебя в тундру», «Старый рояль, «Синяя вечность», «Баллада о солдате» навеяло воспоминания о молодости.

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Особые эмоции вызвала песня из кинофильма «В бой идут одни старики» «Нiч яка мiсячна» в исполнении сотрудника отделения Ярослава Григоренко.

Грамотами за проведение благотворительного концерта отмечены все участники. В теплом кругу наши посетители не только пообщались друг с другом, но и насладились чарующими звуками музыки.

ГБУ РК «КЦСО г. Керчи»

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