В Керчи состоялся детский фестиваль красоты «Юная звезда Крыма 2017»

В Керчи прошел финал детского фестиваля красоты и таланта «Юная звезда Крыма 2017». Претендентки продемонстрировали все, к чему готовились на протяжении нескольких месяцев.

Фестиваль «Юная звезда Крыма 2017» — уникальный проект от международного модельной школы MEGA PHOTO DAY. В нем приняли участие юные красавицы от 4 до 18 лет. Мероприятие проходило на летней площадке кафе «Кофеек», которую профессиональный декоратор преобразила в сказочную поляну.

Читайте: «Керченские каникулы -2017»: финал республиканского конкурса

Керчанки продемонстрировали не только свои внешние данные, но и поделились со зрителем различными талантами: кто-то заворожил всех восхитительным вокалом, кто-то декламировал стихотворение, а кто-то зажег публику яркими танцами. Каждая из участниц оказалось уникальной и неповторимой в своем образе.

Также гости стали свидетелем групповых хореографических композиций и четко отработанных дефиле, которые девочки старательно репетировали, готовясь к конкурсу.

Титул Мини Звезда Крыма 2017 получила керчанка Логинова Каролина. Она получила подарки от спонсоров мероприятия.

Фестиваль красоты «Юная звезда Крыма 2017» фото

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

