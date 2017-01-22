В Керчи состоялся ежегодный детский турнир по дзюдо

В ДК «Судостроитель» прошли традиционные детские соревнования по дзюдо на приз газеты «Керченский рабочий». Участие в турнире принимали три керченские школы и три с материковой России.

Главный судья соревнований Николай Петрович Алексахин организовывает подобные турниры уже на протяжении 45 лет. Он работает тренером в ДЮСШ №4 и воспитал уже не одно поколение талантливых дзюдоистов.

Например, его воспитанница 21-летняя Саша Усатова — мастер спорта по самбо и кандидат в мастера по дзюдо. Она много раз становилась призёркой европейских чемпионатов, а начемпионате мира заняла 5 место. Имея такой опыт спортивных выступлений, она, в свою очередь, тоже тренирует керченскую молодежь.

Заслуженный керченский мастер Пётр Иванович Главатских также привёз своих воспитанников. Они занимаются в ДЮСШ №4, а с района Войкова приехали самбисты из спортивно-патриотического клуба «Слава». Из-за схожести этих двух видов спорта тренеры мудро объединяют их в один комплекс тренировок, а на соревнованиях используют приёмы только одной конкретной борьбы.

Турнир прошел на высоком уровне организации. Конечно, были и слезы горечи от поражений, но в целом все участники были рады принять участие в этом соревновании.

Традиционный турнир на призы газеты «Керченский рабочий» среди юношей и девушек 2003-2005 г. рождения

21 января 2017 г. Д/с «Судостроитель», г. Керчь принял

125 участников из Керчи, Феодосии, Нижнегорского и Калининского района Краснодарского края

Девушки

Весовая категория до 40 кг

I место — Герасимова Юна (Керчь, ДЮКФП)

II место — Кула Алина (Керчь, СПКЕ «Слава»)

III место — Кривонос Кристина (Феодосия)

III место — Давыдюк Дарья (Керчь, СПКЕ «Слава»)

Юноши

Весовая категория до 30 кг

I место — Чуприн Артем (Нижнегорский)

II место — Матвеенко Николай (Керчь, СПКЕ «Слава»)

III место — Чернов Игорь (Керчь, СПКЕ «Слава»)

III место — Сидоров Дмитрий (Керчь, ДЮСШ № 4)

Юноши

Весовая категория до 34 кг

I место — Иванов Михаил (Керчь, ДЮСШ № 4)

II место — Валенчук Никита (Приозерное)

III место — Боровой Роман (СПКЕ «Слава»)

III место — Чернов Александр (СПКЕ «Слава»)

Юноши

Весовая категория до 38 кг

I место — Жуков Даниил (Калининский район Краснодарского края)

II место — Кузулгуртов Эльдар (Калининский район Краснодарского края)

III место — Червов Александр (Керчь, СПКЕ «Слава»)

III место — Девяткин Валентин (Керчь, ДЮКФП)

Юноши

Весовая категория до 42 кг

I место — Жапенов Арман (Калининский район Краснодарского края)

II место — Налтакян Артур (Калининский район Краснодарского края)

III место — Дерюгин Павел (Керчь, ДЮКФП)

III место — Гейдаров Рашид (Калининский район Краснодарского края)

Юноши

Весовая категория до 46 кг

I место — Хлопотов Никита (Керчь, ДЮСШ № 4)

II место — Алиев Руслан (Калининский район Краснодарского края)

III место — Османов Мустафа (Керчь, ДЮКФП)

III место — Савельев Виктор (Керчь, СПКЕ «Слава»)

Юноши

Весовая категория до 50 кг

I место — Гусарь Артем (Калининский район Краснодарского края)

II место — Сапронов Павел (Феодосия)

III место — Алиев Вячеслав (Калининский район Краснодарского края)

III место — Свиридов Павел (Керчь, ДЮСШ № 4)

Юноши

Весовая категория до 55 кг

I место — Козлов Михаил (Феодосия)

II место — Лобов Денис (Калининский район Краснодарского края)

III место — Фокин Владислав (Феодосия)

III место — Чахоян Самвел(Керчь, ДЮСШ № 4)

Юноши

Весовая категория до 60 кг

I место — Никифоров Даниил (Калининский район Краснодарского края)

II место — Федоренко Иван (Керчь, ДЮКФП)

III место — Филиппов Иван (Керчь, ДЮКФП)

III место — Мазун Дмитрий (Керчь, ДЮСШ № 4)

Юноши

Весовая категория до 66 кг

I место — Грищенко Кирилл (Керчь, ДЮСШ № 4)

II место — Сейтсмаилов Сейдамет (Керчь, ДЮКФП)

III место — Живицкий дмитрий (Калининский район Краснодарского края)

III место — Иваниин Вадим (Феодосия)

Юноши

Весовая категория свыше 66 кг

I место — Гавриленко Семен (Керчь, ДЮКФП)

II место — Шаповалов Егор (Феодосия)

III место — Иванайский Руслан (Калининский район Краснодарского края)

III место — Соловьев Дмитрий (Керчь, ДЮСШ № 4)

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