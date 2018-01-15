В Керчи состоялся первый выпускной модельной школы

В эти выходные керченская школа моделей «MEGA PHOTO DAY» отпраздновала свой первый выпускной. Девушки подготовили отчетный концерт, который порадовал и удивил всех зрителей.

14 января в ДК «Корабел» выпускницы модельной школы «MEGA PHOTO DAY» показали свое мастерство и таланты. Наравне со взрослыми моделями выступали совсем маленькие профессионалы. Красивый, талантливые керчанки поразили зрителей невероятными выступлениями. Помимо привычных дефиле они раскрыли танцевальные и вокальные способности. Зрители не переставали аплодировать выпускницам. Самыми яркими номерами стал индийский танец и танец «Кукла». Воспитанницы модельной школы показали традиционное выступление группы поддержки футбольного клуба «Океан».

Читайте: Юлия Павликова представляет закрытый показ Fashion Show

Выпускницам вручили дипломы об окончании школы, почетные грамоты, короны и памятные подарки. Одинаково радовались модели всех возрастов. Выпускной стал настоящим праздником. Финалом вечера был праздничный салют.

Сейчас перед выпускницами открываются новые возможности. У них уже хороший опыт – различные показы, их фото есть во многих глянцевых журналах. И это далеко не все успехи керченских красавиц.

Желаем всем девушкам процветания, больше побед и успехов.

Выпускной модельной школы «MEGA PHOTO DAY». ФОТООТЧЁТ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

