Мероприятие прошло по инициативе заместителя главы Керчи Дилявера Мельгазиева, организации «Къырым», управления культуры и городского центра культуры и досуга.

«Новый год – это время, когда нужно подводить итоги. Я хочу, чтобы в каждом доме, душе, человеке подводились только хорошие итоги. И важно, чтобы с тем, чем мы придем в следующий год только приумножалось, принося позитивные эмоции», — отметил Мельгазиев.

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Уже второй год подряд керченскую детвору порадовали национальным праздником в преддверии Нового года. Крымско-татарские детки подготовили яркие танцевальные номера и народные песни.

Это отличная возможно столь колоритной нации продемонстрировать свои особенности и поделиться со всеми желающими своей культурой. Всем маленьким участникам торжества вручили сладкие подарки.

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